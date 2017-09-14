D-100’ü kilitleyen zincirleme kaza İzmit D-100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde sabah saat 09.55 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 16:47