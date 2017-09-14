D-100’ü kilitleyen zincirleme kaza
İzmit D-100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde sabah saat 09.55 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
D-100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkii İstanbul istikametine seyir halinde giden Z.B idaresindeki 41 BT 846 plakalı otomobil, iddialara göre trafiğin durması ile sağ şeride geçmek isterken A. Melih Sarıyer idaresinde 81 FK 016 plakalı panelvan tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.Melih Sarıyer idaresindeki araç olduğu yerde savruldu. Aynı istikamette ilerleyen Kazım Sever idaresindeki 41 U 2238 plakalı TIR’ın ön tarafına çarparak durdu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 81 FK 016 plakalı panelvan tipi araç sürücüsü A.Melih Sarıyer ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 İstanbul istikameti trafiği bir süre kontrollü verilirken, kazaya karışan araçlar çekicilerle otoprarka götürüldü. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.