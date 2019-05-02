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Dadaşlar’dan Hayırlı Olsun Ziyareti

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dadaşlar'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:25

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Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetimi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Federasyon Başkanı Tekin dursun Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Federasyon başkanımız ve yönetimlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hemşeri dernekleri büyük kentlerde özellikle insanların bir araya gelmelerinde birlik ve beraberliklerinde büyük role sahip. Federasyon başkanımıza ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.





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