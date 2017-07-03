Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hafta sonunda Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Yarışları gözleri Kocaeli’ne çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu’na bağlı 194 lisanslı sporcunun katıldığı ve 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, Spor Kenti Kocaeli vurgusuna anlam kattı.

AYTEPE DİRİLİŞ KAMPI’NDA YAPILDI

Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle organize edilen ve Pazar günü gerçekleştirilen yarışlar sabah saatlerinde Aytepe Diriliş Kampı’nda yapıldı. Yarışları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Spor Şube Müdürü Ziyaülhalk Sarıgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışa 30 ilden 47 kulüp ve 194 sporcu katıldı. 12 ile 50 yaş arasındaki sporcuların katıldığı yarışlar Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin verdiği startla başladı.

YARIŞLARDA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

İzmit merkezden 25 km uzakta ve Aytepe’nin zirvesinde denizden bin 200 metre yüksekte bulunan Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecanla başladı. Ödüllü Diriliş Kampı Kupası Dağ Bisikleti Yarışları; Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız B, Yıldız A, Yıldız Bayan, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+ kategorilerinde yapıldı.

3.200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ORMAN PARKURUNDA

Büyük ilgi gören yarışlar 09.00’ da başladı. Sporcular orman içinde yer alan Diriliş Kampı 2 ile Diriliş Kampı 1 arasındaki 3 bin 200 metre uzunluğundaki

parkurda birincilik için yarıştı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için öğleden sonra Diriliş Kampı’nda ödül töreni düzenlendi.

İŞTE BİRİNCİLER

Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda Yıldız Erkekler Kategorisinde Okan Aydoğan, Yıldız B Erkekler Kategorisinde Eren Baki Doğan, Yıldız Bayan Kategorisinde Fundan Taşkın, Master +30 yaş kategorisinde Gökhan Uzuntaş, Master +40 kategorisinde Nevzat Kıral, Master +50 kategorisinde Mahmut Mehmet Babruk, Genç Erkekler kategorisinde Ahmet Can Belenlioğlu, Genç Bayanlar kategorisinde Selen Cansın Çevik, Elit Erkerler kategorisinde Abdülkadir Kelleci ve Elit Bayanlar kategorisinde ise Ayşe Çakır birinci oldu.

KUPA VE MADALYA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yarışların tamamlanmasıyla kupa ve madalya törenine geçildi. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Bilgi ve protokol üyelerinin elinden aldı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Yarışlarda dereceye giren sporcular ise şöyle

Yıldız A Erkekler Kategorisi

1. Okan Aydoğan.

2. Esat Ceylan

3. Samet Bulut

Yıldız B Erkekler Kategorisi

1. Eren Baki Doğan

2. Ayberk Çelik,

3. Furkan Akçam

Yıldız Bayan Kategorisi

1- Funda Taşkın

2- Derinsu Günaydın

3- Fatma Yağmur Kıran

Master +30 yaş

1-Gökhan Uzuntaş

2- Turgay Germen

3- Oğuz Özçelik

Master +40

1- Nevzat Kıral

2- Bora Tirki

3- Engin karabacakoğlu

Master +50

1- Mahmut Mehmet Babruk

2- Mehmet Bozdemir

3- Mustafa Bal

Genç Erkekler

1- Ahmet Can Belenlioğlu

2- Murat Usta

3- Deniz Deniz

Genç Bayanlar

1- Selen Cansın Çevik

2- İrem Özdemir

3- Beyzanur Eroğlu

Elit Erkekler

1- Abdülkadir Kelleci

2- Onur Baykan

3- Emre Yavuz

Elit Bayanlar

1- Ayşe Çakır

2- Cansu Türkmenoğlu

3- Semra Yetiş.