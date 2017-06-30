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Dağ Bisikleti Yarışları Pazar günü yapılacak

Spor Kenti Kocaeli vurgusuna anlam katacak olan organizasyon, Diriliş Kamp’ında gerçekleştirilecek

Dağ Bisikleti Yarışları Pazar günü yapılacak

30 Haziran 2017 Cuma 10:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle organize edilen Diriliş Kampı Dağ Bisikleti yarışları Pazar günü gerçekleştirilecek. Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilecek olan ödüllü yarışlara lisanslı sporcular katılacak.

 

SPOR KENTİ KOCAELİ

İzmit merkezden 25 km uzakta ve Aytepe’nin zirvesinde denizden bin 200 metre yüksekte bulunan Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilecek olan yarışlar Spor Kenti Kocaeli vurgusuna değer katacak.

 

YARIŞMA 10 KATEGORİDE YAPILACAK

Ödüllü Diriliş Kampı Kupası Dağ Bisikleti Yarışları 10 ayrı kategoride gerçekleştirilecek Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız B, Yıldız A, Yıldız Bayan, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+ kategorilerine; kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabilecek. Yarışmanın sporcu kayıtları 1 Temmuz Cumartesi günü 13.00-18.00 saatleri arasında Diriliş Kampında yapılacak.

 

3 BİN 200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ORMAN PARKURUNDA

Büyük ilgi görmesi beklenen yarışlar 2 Temmuz Pazar günü 09.00’ da başlayacak. Sporcular orman içinde yer alan Diriliş Kampı 2 ile Diriliş Kampı 1 arasındaki 3.200 metre uzunluğundaki parkurda birincilik için yarışacak. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için 15.00’te Diriliş Kampı’nda ödül töreni düzenlenecek.

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