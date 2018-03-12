‘’Daha güzel spor alanları yapacağız’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Beylikbağıspor Kulübü’nü ziyaret ederek altyapılarda futbol oynayan minik sporcularla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de eşlik ettiği ziyarette Kulüp Başkanı Ümit Yalsız’dan yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, Beylikbağı stadı çevresinde yapılan yeni hizmet binasında da inceleme yaptı.

“YETER Kİ SİZ KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRİN”

Beylikbağı stadında minik sporcularla buluşmasında “sizleri çok seviyoruz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu sahayı sizler için yaptık. İnşallah daha güzel spor alanları da yapacağız. Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin ve hayata iyi hazırlanın” dedi. Kılavuz Gençlik Modelini kendi çağını kuracak bir gençliğe hizmet etmek için geliştirdiklerini ifade eden Karaosmanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamaya, “Bilgisayar okuryazarlığından, başarıyı teşvik programlarına, modern ve millî değerlerin kökleştirilmesinden bilgiyi üretme ve geliştirmeye, gençlerin sosyolojik varlığını güçlendirmekten müzik ve spor kabiliyetlerinin geliştirilmesine, okulda verilen derslerin takviye edilmesinden anne baba ve çevre ilişkilerine kadar birçok başlık altında, onlarca çalışma yapıyoruz” şeklinde sürdürdü.

“ASIM’IN NESLİ OLAN GENÇLERDEN BAHSEDER”

Hedefimiz; ahlâklı ve inançlı, bilgili ve başarılı, spor ve sanatla ilgilenen gençler yetiştirmektir vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bunun için hangi imkânı geliştirmemiz hangi kaynağı bulmamız gerekiyorsa, hiç tereddütsüz o imkânı oluşturuyor, o kaynağı buluyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u fethederken bıyıkları henüz terlemiş bir gençti, emrindeki gençlerle birlikte bir çağ kapadı, yeni bir çağ açtı. İstiklâl şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Asım’ın nesli olan gençlerden bahseder. Bugün, yaklaşık 30 milyon pırıl pırıl gencimiz var. Bir ülke için bundan daha büyük bir zenginlik olamaz. Çocuklarımız ve gençlerimiz dedelerinizin yaptıklarından ilham alarak, daha büyük başarılara imza atacak bir potansiyele sahiplerdir. Gençlerimize kılavuzluk yapmak ve örnek bir yaşam sunmak için bizlere çok iş düşüyor. Kılavuz gençlik modelimizin, bu formüle önemli katkılar sunacağını inanıyorum” diyerek açıklamasını tamamladı. Ziyaret sporcularla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.