‘’Daha Yeşil Bir Kent İçin Durmadan Çalışıyoruz’’

8.5 Milyon fidanın toprakla buluştuğu Kocaeli, son dönemlerde yeşil alan miktarını arttırmasıyla gri kent algısını yıkarken, Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla da yoğun çaba harcamaya devam ediyor. Kocaeli’nde toplam yeşil alan miktarını 23 Milyon 569 bin metrekare ulaşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çabası da dikkatlerden kaçmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü 14 Millet Bahçesi ile 5 milyon metrekare yeni yeşil alana kavuşacak Kocaeli’nin daha yaşanabilir bir kent olacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu amaçla çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Tam kapanma döneminde Park ve Bahçelere bağlı çalışanlarımız 12 ilçede 164 noktada 597 ekiple çalışma yapıyor” dedi.

“20,8 MİLYON HEKTARDAN 23 MİLYON HEKTARA ÇIKTI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yapıldığını dile getiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Son 18 yılda ülkemizde toplam 5,1 milyar fidan toprakla buluştu, orman varlığı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıktı. Bu çalışmalar muazzam işlerdir. İlham kaynağı olan bu çalışmalar bizlere şehrimizin daha yeşil nasıl yaparız sorusuna her fırsata cevap vermek için gayret ediyoruz. Kocaeli’nin her köşesinde irili ufaklı yüzlerce çalışmamız var. Geleceğe daha yeşil bir kent bırakmak için durmadan çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

“14 MİLYON TL’LİK BİR BÜTÇEYİ KULLANDIK”

Kocaeli genelinde 13 proje ile 162 çevre düzenlemesine yaklaşık 18 Milyon TL’lik bir yatırım tutarı ayırdıklarını da açıklamasında dile getiren Başkan Büyükakın, “Halkımızın mutlu olması, çocuklarımızın temiz ve bakımlı parklarda oynaması, bunun yanında gençlerimizin kendilerini özgür hissettikleri yeşil alanları korumak için de bakım ve onarımlara yaklaşık 14 Milyon TL’lik bir bütçeyi kullandık. 12 Proje ve 52 ayrı bakım ile birlikte onarımla vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veriyoruz. Yeşil alanlarımızı asla bakımsız bırakmıyor, sahip çıkıyoruz. Yeni yeşil alanlarını kentimize kazandırırken, geleceğe daha güzel bir kent bırakmak için tüm çalışanlarımızla büyük çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.



















