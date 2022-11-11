Dalgakıran Bayilerini KKTC’de Topladı

Satış, teknik servis ve yeni üretimler ile ilgili sunumların yapıldığı, yeni süreçte planlanan üretimlerin konuşulduğu toplantılar sonrası Kuzey Kıbrıs’ta yerli otomobil üreticisi Günsel’i de ziyaret eden Dalgakıran ailesi burada üretimi ve yeni çıkan Günsel marka otomobilleri inceleme fırsatı buldular.