Dalgakıran Bayilerini KKTC’de Topladı

Dilovası Makine İhtisas OSB’de üretim yapan Dalgakıran Kompresör, yurt içi bayilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan ve etkinliklerin üst düzeyde olduğu bayi toplantısında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Dalgakıran Bayileri unutulmaz bir toplantı geçirdiler. Satış, teknik servis ve yeni üretimler ile ilgili sunumların yapıldığı, yeni süreçte planlanan üretimlerin konuşulduğu toplantılar sonrası Kuzey Kıbrıs’ta yerli otomobil üreticisi Günsel’i de ziyaret eden Dalgakıran ailesi burada üretimi ve yeni çıkan Günsel marka otomobilleri inceleme fırsatı buldular. Dalgakıran bayileri Günsel tesislerinde araçları test etme imkanı da buldular. Dalgakıran Kompresör yöneticileri ziyaret sonrası sosyal medya hesabında yaptıkları paylaşımda, “ Gelmiş geçmiş en renkli yurt içi bayiler toplantısı ve Kıbrıs ziyareti sona erdi! Türkiye’nin dört bir yanından katılım gösteren Dalgakıran bayilerimize ve etkinlik boyunca üst düzey çaba sarf eden Dalgakıran ekibine sonsuz teşekkürler. Bir teşekkür de Kıbrıs’ta yerli elektrikli araç üretiminin kalbinde bizleri en güzel şekilde ağırlayan Dr.Suat İrfan Günsel ve GÜNSEL ailesine” mesajını yayınladı.
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