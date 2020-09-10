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Dantel böceğine karşı ilaçlı mücadele

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dantel böceğine karşı ilaçlı mücadele

10 Eylül 2020 Perşembe 14:02

Gebze bölgesini etkisi altına alan dantel böceği isimli haşereyle mücadele çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren ekipler; park, bahçe ve yeşil alanlarda ilaçlama yapıyor. Belirlenen program dahilinde dantel böceğine karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüren veteriner işleri müdürlüğü ekipleri Sultan Orhan, İstasyon mahallerinde ve kent meydanında ilaçlama gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri ilaçlama çalışmalarının program dahilinde tüm mahallelerde sürdürüleceği bilgisini paylaştı.
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