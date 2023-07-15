İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, 15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine ilişkin yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz 7 yıl önce bugün FETÖ terör örgütünün hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İktidarla ortaklığının ardından yargıdan askeriyeye kadar her alanda güçlenen ve ülkeyi kan gölüne çevirmeyi bile göze alan terör örgütünün yaptığı darbe girişimi, milletimiz sayesinde bertaraf edildi.

Darbe girişiminin 7. Yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor, 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sıhhatler diliyoruz.

Bu tip darbe girişimleri ile karşı karşıya kalmamak için ülke olarak bir ve bütün olmamız gerektiğini, devletin liyakatle yönetilmesinin bir zorunluluk olduğunu, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmasının olmazsa olmaz bir mecburiyet haline geldiğini ifade etmek isteriz.”