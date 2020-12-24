Darıca 2020’de Yeşile Doydu

DAHA YEŞİL BİR DARICA İÇİN CANLA BAŞLA 2020 yılı içerisinde her alanda hizmet üreten Darıca Belediyesi, “Daha yeşil bir Darıca” anlayışıyla hareket ederek ilçe genelinde 5 adet yeni park ve 5 adet yeni semt sahası inşa ederken yaklaşık 51 bin adet çiçek dikimi ve yaklaşık 23 bin metrekare alanda da çim serimi gerçekleştirdi.