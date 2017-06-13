Darıca Ailesi Ramazan Sevinci

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği mahalle iftarları Emek Mahallesi’nde devam ederken, iftar programına yoğun ilgi gösteren mahalle halkı hep birlikte iftarını açtı. Programda Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser, şiir dinletisi ve semazen gösterileriyle mahalle halkının büyük beğenisini kazandı.

İftar yemeğinin ardından mahalle halkı topluca el açıp dua ederken, kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca etkinliklerinin devam ettiğini ve halkla iç içe olduklarını ifade ederek, Kadir Gecesi’nde sahilde düzenleyecekleri programa herkesi davet etti. Başkan Karabacak iftar sonrası mahallede hasta ve taziye ziyaretlerinde bulunurken, teravih namazının ardından ise cemaate Osmanlı Şerbeti ikram edip ilçede devam eden çalışmalarla ilgili vatandaşlarla sohbet etti.