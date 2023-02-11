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Darıca AKAK, Can Kurtarmaya Devam Ediyor

Darica merkezli kurulan AKAK Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaras merkezli meydana gelen ve 10 ili dogrudan etkileyen iki büyük deprem için bölgeye intikal ederek, canlarin kurtarilmasina vesile oldu.

Darıca AKAK, Can Kurtarmaya Devam Ediyor

11 Şubat 2023 Cumartesi 20:51

(AKAK)Darıca Akak Arama Kurtarma ekibi 2005 yılında kurulduğu yıldan bugüne 18 yılda birçok felaketde halkın yanında olmuş ve mağdur olan insanlara yardım etmiştir. Van Erciş depremi, İzmir depremi, Antalya yangınları, Kastamonu Bozkurt sel felaketi, Kartalda göçük bina, gebze beylikbağında ki minibüs kazası  gibi birçok olaya birebir müdahale etmiştir. Bunların yanında ulusal ve uluslararası birçok  tatbikata da katılmıştır. Kastamonu Pazarcık depreminde bir saat içinde hazırlanıp yola koyulan ekip olumsuz yol şartlarına rağmen  deprem bölgesine gitmiştir. Gittiği ilk günden  itibaren çalışmalarına 70 kişilik ekibi ile Hatay Kırıkhan ve Antakya'da çalışmalarına devam etmiştir.  Büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını yaparak birçok kişinin sağ çıkmasını sağlamışlardır. İlk günden itibaren birçok kişiyi göçük altından çıkartarak hayata kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamışlardır.  En son 105 saat sonra 6 yaşlarında bir erkek çocuğunu da canlı bir şekilde enkaz altından çıkartmışlardır. Aynı zamanda 90. 80. ve 70. saatlerde yine  birçok kişinin canlı çıkmasını sağlamışlardır.
Gebze Gazetesinde yayınlanan haber linki

 https://www.facebook.com/watch/?v=1241104840135711&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
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