Darıca AKAK, Can Kurtarmaya Devam Ediyor

(AKAK)Darıca Akak Arama Kurtarma ekibi 2005 yılında kurulduğu yıldan bugüne 18 yılda birçok felaketde halkın yanında olmuş ve mağdur olan insanlara yardım etmiştir. Van Erciş depremi, İzmir depremi, Antalya yangınları, Kastamonu Bozkurt sel felaketi, Kartalda göçük bina, gebze beylikbağında ki minibüs kazası gibi birçok olaya birebir müdahale etmiştir. Bunların yanında ulusal ve uluslararası birçok tatbikata da katılmıştır. Kastamonu Pazarcık depreminde bir saat içinde hazırlanıp yola koyulan ekip olumsuz yol şartlarına rağmen deprem bölgesine gitmiştir. Gittiği ilk günden itibaren çalışmalarına 70 kişilik ekibi ile Hatay Kırıkhan ve Antakya'da çalışmalarına devam etmiştir. Büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını yaparak birçok kişinin sağ çıkmasını sağlamışlardır. İlk günden itibaren birçok kişiyi göçük altından çıkartarak hayata kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamışlardır. En son 105 saat sonra 6 yaşlarında bir erkek çocuğunu da canlı bir şekilde enkaz altından çıkartmışlardır. Aynı zamanda 90. 80. ve 70. saatlerde yine birçok kişinin canlı çıkmasını sağlamışlardır.