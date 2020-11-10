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Darıca Atatürk’ü Andı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yıldönümünde Darıca’da düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk’ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gazi Mustafa Kemal’i saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Darıca Atatürk'ü Andı

10 Kasım 2020 Salı 17:28

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde Darıca’da düzenlenen törenlerle anıldı. İlk tören saat 09.05’te Darıca sahilde bulunan tören alanında gerçekleşti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te çalan sirenlerle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk’ü anmak için bayraklar yarıya indirildi.

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Darıca sahildeki törenin ardından anma programı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda devam etti. Programa Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz ve Kaymakam Kara, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak Atatürk’ü hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ettiler.

BIYIK: “ATATÜRK ORTAK DEĞERİMİZ”

Atatürk’ün milletimizin ortak değeri olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Atatürk, dik ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal’in mücadeleci ruhunu iyi anlamalı ve gençlerimize iyi anlatmalıyız. Onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.”

ÖĞRENCİLER DUYGULANDIRDI

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma töreni gerçekleşti. Öğrencilerin sahnelediği gösteri büyük beğeni toplarken salondakilere duygusal anlar yaşattı. Program sonunda Darıca’daki okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dalında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Anma töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

















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