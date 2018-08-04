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Darıca Balyanoz Koyunda Çalışmalar Devam Ediyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Bayramoğlu Balyanoz Koyu Sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Darıca Balyanoz Koyunda Çalışmalar Devam Ediyor

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:28

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Bayramoğlu Mahallesinde bulunan Balyanoz Koyu’ndaki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Karabacak, “Sahillerimize yaptığımız yeni projelerle her geçen gün halkımızın sahillerden yararlanma imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Proje bölgeye değer katacak önemli bir çalışma, tamamlandığında bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak. İçerisinde sosyal tesisler, cafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları vb. birçok aktiviteyi barındıracak projemizde altyapı çalışmaları tamamlanarak üst yapı çalışmalarına geçilmiş surumda. Burada devreye sokacağımız yeni bağlantı yollarıyla birlikte bölgenin çehresi değişecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.” diyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

 

 

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