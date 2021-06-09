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Darıca Battalgazi Caddesi Daha Konforlu Olacak

Üstyapı çalışmalarının devam ettiği Darıca Battal Gazi Caddesi’ndeki çalışma ile bölge daha modern bir yola kavuşacak

Darıca Battalgazi Caddesi Daha Konforlu Olacak

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:31


Altyapı çalışması ve doğal nedenlerden dolayı bozulan Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesindeki Battal Gazi Caddesi’ndeki yolda üstyapı çalışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölümler halinde devam ettiriliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddenin Nene Hatun Mezarlığı tarafındaki kısmında tresman çalışması gerçekleştiriliyor.

 

TRESMAN KAZISI YAPILIYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürülen üstyapı çalışmasında şuan ekipler, Sokulu Caddesi – Ertuğrul Caddesi arasındaki kısımda mesai harcıyor. Çalışma dahilinde tresman kazısı yapılıyor. Daha sonra ise caddede sıra ile PMT ve asfalt serimi yapılacak.

 

ÇALIŞMALAR KISIM KISIM İLERLEYECEK

Battal Gazi Caddesi’nde yapılan üstyapı çalışması ile bölgede yaşayan vatandaşların yol konforu arttırılmış oluyor. Çalışmalar kapsamında daha sonra Ertuğrul Gazi Caddesi ile Tuzla Caddesi arasındaki kısımda üstyapı çalışması gerçekleştirilecek.








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