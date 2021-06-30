Darıca Battalgazi Caddesi’nde Yoğun Çalışma

Altyapı çalışması ve doğal nedenlerden dolayı bozulan Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi’ndeki yolda üstyapı çalışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölümler halinde sürdürülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddenin Nene Hatun Mezarlığı tarafındaki kısmında asfalt serimi yapılıyor.

BİNDER ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürülen üstyapı çalışmasında şuan ekipler, Lokman Hekim –Tuzla Caddesi arasındaki kısımda mesai harcıyor. Bu kısımda binder asfalt tabakası serilirken ekipler kaldırım onarımı çalışması gerçekleştiriyor. Kaldırım düzeltmesinden sonra bu kısmın aşınma asfalt tabakası serilecek.

ÇALIŞMALAR KISIM KISIM İLERLEYECEK

Battal Gazi Caddesi’nde yapılan üstyapı çalışması ile bölgede yaşayan vatandaşların yol konforu arttırılmış olacak. Çalışmalar kapsamında daha sonra Sokullu Caddesi ile Rauf Orbay Caddesi arasındaki kısımda üstyapı çalışması gerçekleştirilecek.









