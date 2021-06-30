banner633
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Battalgazi Caddesi’nde Yoğun Çalışma

Büyükşehir ekiplerinin yoğun mesai harcadığı Darıca Battal Gazi Caddesi, bölgedeki modern yollardan birisi haline geliyor

Darıca Battalgazi Caddesi'nde Yoğun Çalışma

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:02

 

Altyapı çalışması ve doğal nedenlerden dolayı bozulan Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi’ndeki yolda üstyapı çalışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölümler halinde sürdürülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddenin Nene Hatun Mezarlığı tarafındaki kısmında asfalt serimi yapılıyor.

 

BİNDER ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürülen üstyapı çalışmasında şuan ekipler, Lokman Hekim –Tuzla Caddesi arasındaki kısımda mesai harcıyor. Bu kısımda binder asfalt tabakası serilirken ekipler kaldırım onarımı çalışması gerçekleştiriyor. Kaldırım düzeltmesinden sonra bu kısmın aşınma asfalt tabakası serilecek.

 

ÇALIŞMALAR KISIM KISIM İLERLEYECEK

Battal Gazi Caddesi’nde yapılan üstyapı çalışması ile bölgede yaşayan vatandaşların yol konforu arttırılmış olacak. Çalışmalar kapsamında daha sonra Sokullu Caddesi ile Rauf Orbay Caddesi arasındaki kısımda üstyapı çalışması gerçekleştirilecek.

 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor! Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor!
800CK, 800C ve 800K Seferleri 3 Temmuz’da Başlıyor 800CK, 800C ve 800K Seferleri 3 Temmuz’da Başlıyor
Büyükakın, ‘’Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan’daki egemenliğimizin sembolüdür’’ Büyükakın, ‘’Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan’daki...
Gebze’de Yol Konserleri Kaldığı Yerden Devam Ediyor Gebze’de Yol Konserleri Kaldığı Yerden Devam...
Başiskele Kaykay Pisti, Grafitiyle Renklendi Başiskele Kaykay Pisti, Grafitiyle Renklendi
Başkan Büyükakın, ‘’Anadolu’nun tüm güzellikleri Kocaeli’de’’ Başkan Büyükakın, ‘’Anadolu’nun tüm güzellikleri...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor!
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması...

Haberi Oku