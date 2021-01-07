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Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Kovid-19'a yakalandı

Kocaeli'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Kovid-19'a yakalandı

07 Ocak 2021 Perşembe 11:57

Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Tedavi sürecim evde sürmektedir. Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabb'imden acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.



AA
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