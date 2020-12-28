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DARICA BELEDİYESİ, 2020 YILINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Darıca Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

DARICA BELEDİYESİ, 2020 YILINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:01

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Darıca Belediyesi, 2020 yılında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Gıda kartı, kömür yardımı, gıda kolisi ve kırtasiye yardımları gibi temel ihtiyaçlarda vatandaşların her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, 2020 yılında toplamda yaklaşık 2 Milyon 650 bin TL yardımda bulundu.

Vatandaşların en zor anlarında her zaman yanında olan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Darıca Belediyesi, 2020 yılında da kimsesizlerin kimsesi oldu. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla vatandaşların sırtını dayadığı bir belediye anlayışıyla çalışan Darıca Belediyesi, yıl boyunca vatandaşlara engelli aracından eşya ve kömür yardımına, gıda kolisinden hasta karyolası ve kırtasiye yardımına kadar ihtiyaç duyulan her alanda yardımda bulundu.

5 BİN 588 GIDA KARTI YARDIMI

2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 13 bin 494 adet gıda kolisi desteğinde bulunan Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da yardıma muhtaç aileler için 70 bin 688 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Eğitim desteği kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemeleri desteğinde de bulunan Darıca Belediyesi, yardıma muhtaç aileler için kömür ve evleri zarar gören vatandaşlara da eşya yardımında bulundu. Hasta ve engelli vatandaşları da unutmayan Darıca Belediyesi, engelli aracı olan vatandaşların araçlarının bakım ve onarımının yanı sıra hasta vatandaşlara da ilaç yardımı ve hasta karyolası gibi desteklerde bulundu. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kartı desteğinde de bulunan Darıca Belediyesi, 2020 yılında 5 bin 588 adet gıda kartı yardımında bulundu. Vatandaşların her anında yanında olan ve yalnız bırakmayan Darıca Belediyesi, 2020 yılında toplamda ise yaklaşık 2 Milyon 650 bin TL yardımda bulundu.

BIYIK: “VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Darıca’da yaşayan herkesin belediye başkanı olduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sosyal belediyecilikten hiçbir zaman taviz vermedik. Belediyede tasarrufu ön planda tuttuk ama sosyal belediyecilikte tasarruf yapmadık. Tam aksine daha fazla kişiye ulaşmak adına yardımlarımızı arttırdık. Darıca Belediyesi vatandaşların her zaman sırtını dayadığı, zor zamanlarda yanlarında olan bir kurum olacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





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