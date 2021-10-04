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DARICA BELEDİYESİ, 7’DEN 70’E HERKESİ KUCAKLAYARAK ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Bıyık: ‘Mazeret değil çözüm üretiyoruz’

DARICA BELEDİYESİ, 7'DEN 70'E HERKESİ KUCAKLAYARAK ÇÖZÜM ÜRETİYOR

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:03

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle mahalle ziyaretler yaparak vatandaşların sorunlarını dinliyor. Başkan Muzaffer Bıyık, “Biz hizmet makamıyız” diyerek vatandaşların problemlerine çözüm üretiyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gece gündüz vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu da yoğun mesaisine rağmen vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi. Darıca Belediyesi olarak tüm sorunlara el attıklarını vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, esnafla, mahalle halkıyla, 7’den 70’e herkesle hasbihal ediyor.

HER TALEBİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Genç yaşlı, kadın erkek herkesin farklı taleplerini değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, hafta sonu Piri Reis Mahallesi’nde vatandaşların davetini geri çevirmeyerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Belediye olarak hizmet makamı olduklarını ve mazeret değil çözüm odaklı çalıştıklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın önceliği bizim de önceliğimiz. Herkesin fikir ve önerilerini dinliyor, taleplerini değerlendiriyoruz. Mazeret üreten değil, çözüm üreten bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz” diye konuştu.



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