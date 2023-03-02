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Darıca Belediyesi, ‘deprem bilgi’ Sitesini Yayına Açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde ilk günden itibaren tüm imkanlarını seferber eden ve yaraları sarmak için çalışan Darıca Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için yapılan çalışmaların ve yardımların da yer aldığı www.deprem.darica.bel.tr internet sitesini yayına açtı.

Darıca Belediyesi, ‘deprem bilgi' Sitesini Yayına Açtı

02 Mart 2023 Perşembe 14:42


10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem yardım kampanyaları başlatan hem de deprem bölgesinde tüm imkanlarını seferber ederek yaraları sarmak için çalışan Darıca Belediyesi, şeffaf bir şekilde yapılan yardımlar ve deprem bölgesine yönelik neler yapıldığını detaylıca anlatan bilgilerin yer aldığı www.deprem.darica.bel.tr internet sitesini hizmete sundu.

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Darıca’da yaşayan ve yardım kampanyalarına büyük destek veren vatandaşların yapılan yardımları şeffaf bir şekilde görmeleri için hazırlanan internet sitesinde Darıca Belediyesi’nin deprem bölgelerine kaç tır yardım gönderdiği, hangi ihtiyaç malzemelerinin ve gıda kolilerinin gönderildiği gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ekibinin de deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar da anlatılıyor. Darıcalı vatandaşların gün gün bilgilerin güncellendiği internet sitesine girerek yapılan çalışmaları takip edebileceği ve bilgi alabileceği belirtildi.



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