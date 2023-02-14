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Darıca Belediyesi, deprem bölgesi için mobil tuvalet üretiyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, bölgede en büyük ihtiyaç olan mobil tuvaletler için de harekete geçti. Bir yandan hazır tuvaletleri gönderen Darıca Belediyesi, bir yandan da atölyelerde mobil tuvalet üretimine başladı.

Darıca Belediyesi, deprem bölgesi için mobil tuvalet üretiyor

14 Şubat 2023 Salı 15:18

Darıca Belediyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm ekipleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaklaşık 100 kişilik ekiple birlikte deprem bölgesine giderken ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarına da destek veriyor. Deprem bölgesine köy köy gezerek yardımda bulunan Darıca Belediyesi, hangi alanda ihtiyaç varsa canla başla çalışmaya devam ediyor.

DARICA’DA MOBİL TUVALET ÜRETİMLERİ BAŞLADI

Darıca Belediyesi deprem bölgesinde mobil aşevlerinin ardından en büyük ihtiyaç haline gelen mobil tuvalet üretimi için de harekete geçti. Belediyenin atölyesinde üretilen mobil tuvalet ve lavabolar, hızlı bir şekilde ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacak. Depremin yaralarını birlikte sarmak için hangi alanda ihtiyaç varsa o alanda aksiyon aldıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada “Deprem bölgesinde en büyük ihtiyaçlardan biri de tuvalet ve lavabo. Kendi atölyemizde mobil tuvalet ve lavabo üretmeye başladık. Mümkün olan en çok adette ve hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaştıracağız. Acımız büyük ama bu günleri hep beraber çok çalışarak hızla atlatacağız. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

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