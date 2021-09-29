DARICA BELEDİYESİ ‘GÖNÜL ARACI’ İLE GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Gönül aracı yollarda Yaptığı sosyal belediyecilik ile örnek projelere imza atan Darıca Belediyesi, yeni uygulamaya aldığı ‘Gönül Aracı’ ile de gönüllere dokunuyor. Hizmetleri gönül belediyeciliği ile taçlandırmayı istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların hayatına dokunmayı amaçladıklarını söyledi.

Gönül belediyeciliği anlayışıyla 7’den 70’e bütün vatandaşların hayatına dokunan projeleri hayata geçiren Darıca Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla uygulamaya konulan ‘Gönül Aracı’ projesi ile cenazesi olan ailelere taziye ziyaretinde bulunan ekipler, yeni bebekleri dünyaya gelen ailelere de “Hoş geldin bebek” ziyaretleri gerçekleştiriyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DARICALILARIN YANINDA

Gönül aracı ile mahalle mahalle, sokak sokak gezen Darıca Belediyesi, vatandaşların kapılarını çalarak acılarını ve mutluluklarını paylaşıyor. Yakınlarını kaybeden cenaze sahiplerini evlerinde ziyaret eden ekipler, çay ve şeker ikramında bulunarak başsağlığı dileğinde bulunuyor. Ailelerin ihtiyaçlarını soran Darıca Belediyesi’ne bağlı ekipler, Başkan Muzaffer Bıyık’ın taziye mektubunu da ileterek ailenin acılarını paylaşıyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ailelerin en acı günlerinde cenazelerine katılarak yanlarında oluyor.

HOŞ GELDİN BEBEK ZİYARETİ

Darıcalı vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmayan Darıca Belediyesi, aynı şekilde mutlu günlerinde de ailelerin yanında oluyor. Yeni bebekleri dünyaya gelen ailelere “Hoş geldin bebek” ziyaretleri yapan ekipler, Başkan Muzaffer Bıyık’ın tebrik mektubuyla birlikte yeni doğan bebeklerin ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı hediye paketi takdim ediyor. Gönül Aracı ile birlikte vatandaşların gönüllerine dokunan Darıca Belediyesi, her fırsatta Darıcalıların yanlarında olmaya özen gösteriyor.

HİZMETLERİ GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLE TAÇLANDIRIYORUZ

Darıca Belediyesi olarak amaçlarının vatandaşların hayatına dokunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gönül belediyeciliği ile gönüllere girmek istediklerini söyledi. Hizmetleri gönül belediyeciliği ile taçlandırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın hayatına dokunmak. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek projelerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Yeni yollar, binalar yaparken bir yandan da vatandaşlarımızı unutmadan her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar ilçemize sayısız eser kazandırdık ama hizmetleri de gönül belediyeciliği ile taçlandırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.