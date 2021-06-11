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DARICA BELEDİYESİ İLE GTO İŞBİRLİĞİNDE YAPILACAK PROJE İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Darıca’ya Hizmet Kompleksi yapılıyor Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Darıca’ya yapılması planlanan içerisinde taziye ve aşevi ile birlikte sosyal market ve birçok farklı birimin yer alacağı Hizmet Kompleksi için protokol imzalandı. Protokolün ardından ilk kazmanın vurulduğu proje kısa sürede hizmete açılacak.

DARICA BELEDİYESİ İLE GTO İŞBİRLİĞİNDE YAPILACAK PROJE İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

11 Haziran 2021 Cuma 17:31

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Darıca’ya önemli bir yatırım kazandırılıyor. Nenehatun Mahallesi’nde 3 bin 615 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Gebze Ticaret Odası Vakfı Darıca Hizmet Kompleksi için Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in katılımıyla protokol imzalandı. Darıca Kaymakamlığında gerçekleşen imza töreninde GTO Genel Sekreteri Mustafa Yaşar Şekin ve Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan da hazır bulundu. İmzalanan protokolün ardından yer teslimi yapılırken çalışmalar da hemen akabinde başladı. İlk kazmanın vurulduğu Darıca Hizmet Kompleksi için hafriyat alım işine başlanırken projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

BIYIK: “DARICA’YA HAYIRLI OLSUN”

Protokolün imzalanmasının ardından GTO Başkanı Nail Çiler’e teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gebze Ticaret Odamız ile birlikte ilçemize önemli bir kompleks kazandıracağız. Nail Başkanımıza ve ekibine ilçemize yapacakları yatırım için teşekkür ediyorum. Darıca Hizmet Kompleksi ile ilçemizin çok önemli bir eksikliğini gidermiş olacağız. Nenehatun Mahallesi’nde yapılacak olan yatırım ile söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

ÇİLER: “DARICA EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de işbirliği için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek “Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi ortaklığında Darıca’ya bir eser kazandıracağımız için mutluyuz. Muzaffer Başkan ile güzel ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Darıca hizmetin en güzelini hak ediyor. Umarım yapacağımız çalışma Darıca’ya ve bölgemize hayırlı olur” dedi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise iki güzide kurum olan Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası’nın el ele vermesiyle ilçenin güzel bir yatırım kazanacağını belirterek Çiler ve Bıyık’a işbirliği için teşekkür etti.

BİRÇOK ALANDA HİZMET VERECEK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, adeta bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan Gebze Ticaret Odası Vakfı Darıca Hizmet Kompleksi hakkında da bilgi vererek “Nenehatun Mahallesi’nde 3 bin 615 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Darıca Hizmet Kompleksi’nin içerisinde Taziye evi, aş evi, Engellilere yönelik hizmet verecek Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay Hizmet Binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonları yer alacak. Hayatın birçok alanı ile vatandaşlarımıza dokunacak olan Gebze Ticaret Odası Vakfı Darıca Hizmet Kompleksi, adeta bir yaşam merkezi olarak da hizmet verecek. Aşevinde 365 gün sıcak yemek çıkacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu.










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