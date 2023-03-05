Darıca Belediyesi, İstihdam Fuarı Düzenledi

İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, 3-4 Mart 2023 tarihlerinde düzenlediği İstihdam Fuarı’nda iş arayanlarla işverenleri buluşturdu. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren fuara, Gebze İşkur, İMES Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, , Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi ile kurum ve kuruluşlar destek verirken, 62 firma da personel alımı için stant açtı. Fuara gelenler iş imkanlarına bakarken, fuar iki gün boyunca binlerce vatandaşı ağırladı.

AMACIMIZ İSTİHDAMA KATKI SUNMAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da fuarı ziyaret ederek stantları tek tek gezerek fuara katılanlarla sohbet etti. Amaçlarının istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca ve Gebze bölgesinin iş imkanlarının bulunduğu bir bölge olduğunu belirterek, “İstihdama yönelik de bir problemin olduğunu hissediyoruz. Sanayiciden de böyle bir talep vardı. İş arayanla işvereni buluşturduk. Güzel bir atmosfer oldu. Burada şöyle bir durum da var. Malum bölgemize deprem bölgesinden gelen depremzede vatandaşlarımızın da de iş arayışları var. Onlara da iş ortamları sunuyoruz. Onların deprem psikolojisini daha rahat atlatabileceği bir ortam sunmak adına hep beraber burada çalışıyoruz. İnsan kaynakları müdürlüğümüzün organize ettiği bir etkinlik” dedi. Yoğun talep olduğunu ifade eden Bıyık, “Talebin de yoğun olması, Hem iş arayanların hem de iş verenlerin yüzünün güldüğü bir ortam olması bizim için de çok büyük bir mutluluk sebebi. İş arayanlara da iş verenlere de hayırlı olsun. Biz bu istihdam fuarını ilk defa yaptık. Daha önce belediyemizde istihdam ofisini kurmuştuk. Daha önceden başka istihdam fuarlarına katılmıştık. Ancak Darıca’da Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde istihdam fuarını ilk kez düzenliyoruz” diye konuştu.

İŞ ARAYANLARIN İŞ BULABİLECEĞİ BİR FUAR

Fuarı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da “Burası istihdam fuarı, iş arayan herkesin iş bulabileceği bir ortam. Özellikle biraz kabiliyeti olan yeteneği olan çalışma iradesi olan uzun vadede bu fuara davet ediyoruz. Bizim talebimiz iş arayanların fabrikalara gitmesi değil de bu fuara gelmesidir. Darıca Belediyemizi tebrik ediyorum. İş arayanlarla işverenleri güzel bir ortamda buluşturdular. İnşallah herkes aradığı işi bulur” dedi.















