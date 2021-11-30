Darıca Belediyesi, Lodosun Yaralarını Sarıyor

Darıca Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından tüm ekipleri ile teyakkuza geçti. Kuvvetli lodos, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilerken ekipler, gün boyunca gerekli tüm önlemleri alarak çalışma yürüttü.









Darıca Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına istinaden teyakkuz durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli fırtınanın bölgemizde de etkili olacağını açıkladığı ve yağışların meydana geleceği yönündeki açıklamasının ardından harekete geçen Darıca Belediyesi’nin tüm ekipleri, araç ve ekipmanları ile hazır durumda bulunuyor. Gece gündüz sahada olan ekipler, lodosun yaralarını sarmak için çalışma yürüttü.

BAŞKAN BIYIK SAHADA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ