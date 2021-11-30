Darıca Belediyesi, Lodosun Yaralarını Sarıyor

Darıca Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına istinaden teyakkuz durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli fırtınanın bölgemizde de etkili olacağını açıkladığı ve yağışların meydana geleceği yönündeki açıklamasının ardından harekete geçen Darıca Belediyesi’nin tüm ekipleri, araç ve ekipmanları ile hazır durumda bulunuyor. Gece gündüz sahada olan ekipler, lodosun yaralarını sarmak için çalışma yürüttü.
BAŞKAN BIYIK SAHADA ÇALIŞMALARI İNCELEDİKuvvetli lodos ve yağış, gece boyunca Darıca’da hayatı olumsuz etkilerken ekipler de ortaya çıkan hasarı gidermek için titiz bir çalışma yürütüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahadaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgi vererek “Darıca Belediyesi olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına yönelik ekiplerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Görevli ekiplerimiz tüm gün teyakkuz halinde olacak. Gönül ister ki böyle durumlar hiç yaşanmasın, ancak doğal afetler de adı üzerinde hayatımızın bir gerçeği. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da gece gündüz canla başla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.