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DARICA BELEDİYESİ, MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Darıca’da belediye-muhtar işbirliği

DARICA BELEDİYESİ, MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:02

Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı olarak seçilen Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya ve dernek yönetimini ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da belediye ile muhtarların her zaman işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Mahalle muhtarlarıyla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren ve muhtarlarla sürekli istişare halinde olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Muhtarlar Derneği’ni ağırladı. Dernek başkanlığına seçilen Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya ve dernek yönetimini ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık, yeni başkan seçilen Odlukaya’yı tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, mahallelerdeki sorunları tek tek not aldı.

MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Darıca Belediyesi olarak mahalle muhtarlarını önemsediklerini ve her konuda işbirliği içinde olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da belediye ile muhtar işbirliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz. İlçemizde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare halinde oluyoruz. Mahallelerin önceliklerini ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışıyoruz. Muhtarlarımız bizim için değerli. Bizlerle mahalle arasında köprü olan muhtarlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da diyalog halinde olmaya devam edeceğiz” dedi. Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı olarak seçilen Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya da misafirperverliği ve kendilerine gösterdiği ilgi için Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.



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