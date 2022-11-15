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Darıca Belediyesi, Sporcuların Psikolojik Gelişimine Destek Veriyor

Darıca Belediyesi ve Fenerbahçe Üniversitesi işbirliğinde Spor Psikoloğu Serpil Karatepe öncülüğünde E-Spor branşında eğitim alan öğrencilere yönelik duygu, düşünce ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla bir dizi testler yapıldı. Test sonucuna göre sporculara eksik olan noktalar konusunda destek eğitimleri verilecek.

Darıca Belediyesi, Sporcuların Psikolojik Gelişimine Destek Veriyor

15 Kasım 2022 Salı 12:05

Darıca Belediyesi ve Fenerbahçe Üniversitesi işbirliğinde Spor Psikoloğu Serpil Karatepe öncülüğünde E-Spor branşında eğitim alan öğrencilere yönelik duygu, düşünce ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla bir dizi testler yapıldı. Test sonucuna göre sporculara eksik olan noktalar konusunda destek eğitimleri verilecek.

Sporu ve sporcuyu önemseyen Darıca Belediyesi, farklı branşlarla gençleri sporla buluştururken bir yandan da psikolojik gelişimlerine destek olmak amacıyla uzmanlar eşliğinde destek eğitimleri veriyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Üniversitesi ile ortak bir çalışma başlatan Darıca Belediyesi, sporcuların mental ve psikolojik olarak da güçlenmeleri için destek oluyor. Fenerbahçe Üniversitesi ile işbirliğinde yürütülen akademik çalışmalar kapsamında Spor Psikoloğu Serpil Karatepe öncülüğünde e-spor öğrencilerinin duygu, düşünce ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla bir dizi testler yapıldı. Test sonuçlarına göre sporcuların eksik yönleri de belirlenerek eksik olan noktaların giderilmesi için destek eğitimleri de verilecek.




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