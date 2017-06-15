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Darıca Belediyesi Yaza Merhaba Dedi

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri yaz döneminde de değişik etkinliklerle öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Darıca Belediyesi Yaza Merhaba Dedi

15 Haziran 2017 Perşembe 11:12

Dokuz ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evleri yaz programı kapsamında 10:30/14:30 saatleri arasında Kur’an eğitimi; 14:30/18:00 saatleri arasında Zeka Oyunları, Satranç, Resim, İngilizce, Kitap Okuma Etkinlikleri, Drama ve Sokak Oyunları gibi aktiviteler yapılıyor.

KURAN-I KERİM DERSLERİ BAŞLADI

Bilgi evleri yetkilileri Kur’an-ı Kerim dersleri’nin 9 Bilgi Evinde yaklaşık 600 öğrencinin katılımı ile 13 Haziran tarihinde başladığını ifade ederek, Kur’an-ı Kerim eğitiminin öğrencilerin yaş seviyelerine uygun şekilde onları sıkmadan verileceğini, Kur’an eğitiminin yanında ilmihal bilgisi ve siyer konularının da eğitim konuları içerisinde olduğunu belirttiler.

Yetkililer televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi son yılların bağımlılık oluşturan teknoloji aletlerinden öğrencileri uzaklaştırarak öğrencilerin sosyalleşmesini, eğlenerek öğrenmesini ve fiziksel aktivitelere katılmasını amaçladıklarını ifade ettiler.

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