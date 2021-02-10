DARICA BELEDİYESİ’NDE İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Darıca Belediyesi personellerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanırken imza töreni Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un katıldığı törenle imzalandı. Darıca Belediyesi şantiye alanında gerçekleşen törende büyük bir coşku yaşanırken işçiler adeta bayram havası yaşadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı davul zurna eşliğinde karşılayan işçiler halaylar çekerek sözleşmeyi ve yapılan zammı kutladılar.

ERSOY: “EN İYİ SÖZLEŞMEYİ DARICA’DA İMZALADIK”

İmza töreninde ilk olarak selamlama konuşması yapan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, ilçe belediyelerinde yapılan en iyi sözleşmenin Darıca’da olduğunu ifade ederek Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti ve şöyle konuştu: “Yaklaşık 4 aylık zorlu bir sürecin sonuna geldik. Nihayet bugün imzamızı atıyoruz. İşçilerimizde Büyükşehir Belediyesi’nin seviyesine çıkalım diye bir beklenti vardı ama emin olun Darıca da Büyükşehir’in altında kalmadı. Hemen hemen Büyükşehir’e yakın bir sözleşme imzaladık. İlçe belediyeleri arasında imzaladığımız en iyi sözleşme Darıca’da yapıldı diyebilirim. Türkiye’de ilçe belediyeleri arasında örnek göstereceğimiz bir sözleşme oldu.

MUZAFFER BAŞKAN İŞÇİNİN YANINDA OLDU

Bizler sendika olarak belediye başkanlarımızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Her belediye başkanı kendi özelinde güzel işler yapıyor. Ama Muzaffer Bıyık başkanımızı ayrı yere koyuyorum. Muzaffer Başkan işçiyi düşünen vicdanlı ve ahlaklı bir insan. Bu süreçte hep işçinin yanında oldu. Bu manada belediye başkanına sahip çıkılmasını istiyorum. Tüm şartları zorlayarak sözleşmeyi imzalıyoruz.”

BIYIK: “BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise işçisi memuru ile kocaman bir aile olduklarını ifade ederek “Biz her zaman emekten, alın terinden yanayız. İşçi güçlü olursa belediye de güçlü olur bunun farkındayız. Yoğun bir süreç yaşadık. Gelinen noktada güzel bir sözleşmeye imza atıyoruz. Verdiğimiz bu zamlar lütuf değil bir haktır. Helali hoş olsun. Sizlerden tek bir talebim var. Bizler hep birlikte işçisiyle memuruyla kocaman bir aileyiz. Hep birlikte Darıca için çalışalım, vatandaşlarımızın derdini kendi derdimiz olarak görelim. Darıca için canla başla çalışalım ve taşın altına elimizi hep birlikte koyalım. Bundan başka da bir talebim yok” diye konuştu.

İŞÇİYLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ

Kaos bekleyenlere işçiyi siyasi malzeme yapmak isteyenlere fırsat vermediklerini ve bundan sonra da vermeyeceklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bu süreçte işçiyi siyaset malzemesi yapmak isteyenlere, fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. İşçiyle aramıza kimse giremeyecek. Ben her zaman işçilerimizle iç içe bir belediye başkanı olmaya özen gösteriyorum. Her zaman sizlerle beraberiz. Buradan işçilerimize ve sendika temsilcilerimize de teşekkür ediyorum. Fitneye ve dedikoduya fırsat vermedikleri için. Hep birlikte el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN BIYIK’TAN İŞÇİLERE MÜJDE

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, işçilere sözleşme imzalanırken müjde de vererek sendikaya ödenen aylık ücretleri de belediye olarak üstleneceklerini açıklarken işçiler alkışlar ve tezahüratlarla Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler. Bütün sosyal haklarla birlikte evli ve iki çocuklu bir işçinin maaşının 4 bin 700 TL olacağını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, ayrıca belediyenin güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Öz Güven Sendikası ile de aynı şartlarda anlaşmaya varıldığının müjdesini verdi. İşçiye Ramazan Bayramı’nda 500 TL ve Kurban Bayramı’nda da 750 TL ikramiye verileceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. Sözleşme sonrası işçiler Başkan Muzaffer Bıyık’a çiçek vererek teşekkür ederken davul zurna eşliğinde halaylar çekerek sözleşmeyi kutladılar. Sözleşme töreni sonrası Başkan Muzaffer Bıyık, işçilerle hatıra fotoğraf çektirirken işçiler tezahüratlar ve pankartlarla Başkan Bıyık’a sevgi gösterisinde bulundular.































