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Darıca Belediyesi’nde Kadınlara 8 Mart İzni

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, KADIN ÇALIŞANLARINI UNUTMADI

Darıca Belediyesi'nde Kadınlara 8 Mart İzni

08 Mart 2023 Çarşamba 11:04

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yaparak bir gün idari izin verme kararı aldıklarını belirtti.

Depremin yaralarını sarmak için afetin merkez üssü Kahramanmaraş’ta koordinatörlük görevini sürdüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyedeki kadın personelleri de unutmadı. Kadınların her şeyin en güzelini hak ettiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yaparak bir gün idari izin verme kararı aldıklarını belirtti. Belediyede görevli kadın personellere 1 gün idari izin verdiklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, her türlü takdiri hak etmektedir. Tüm kadınlar gibi, ilçemizin güzelleşmesine canla başla çalışarak büyük bir katkı sunan Darıca Belediyesi'nde birlikte çalıştığımız kadın mesai arkadaşlarımız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu nedenle kadın çalışanlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir gün izin verdik" diye konuştu.


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