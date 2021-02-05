DARICA BELEDİYESİ’NDE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Darıca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. İşçinin yanında olduğunu hissettiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, işçinin yüzünü güldürdü.

Darıca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelinirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve sendika temsilcileriyle yapılan son toplantıda anlaşma sağlandı. İşçinin her zaman yanında olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, anlaşma sonrası açıklama yaparak yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

İşçinin hakkını verdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, şu ifadelere yer verdi: “Darıca Belediyesi işçisiyle güçlü. Canla başla çalışan emekçi kardeşlerimiz için onların yüzlerini güldürmek, refah düzeylerini ve yaşam standartlarını arttırmak adına yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda toplu iş sözleşmesini nihayete erdirdik.

Belediyemizin imkanları ölçüsünde şartlarımızı zorlayarak en iyi ücreti vermeye çalıştık.

Darıca Belediyesi olarak işçinin alın teri kurumadan hakkını verin anlayışıyla hareket ederek sürecin başından bugüne kadar her zaman işçimizin yanında olmaya gayret ettik.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve sendika temsilcilerine sürecin başından beri sergiledikleri tutum nedeniyle teşekkür ediyorum.

Sözleşmemiz Darıca Belediyesine ve tüm çalışan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.”









