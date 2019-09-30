Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Darıca Belediyesi son günlerde evleri dolaşarak belediyeden geldik diye kendilerini tanıtan ve bağış topluyoruz diyerek para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı ve dikkatli olunmasını istedi.

Darıca Belediyesi, yaptığı açıklamada son günlerde evleri dolaşarak belediye adına para toplanıldığı yönünde şikayetler geldiğini ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Belediyeden geldiğini iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz” dedi.