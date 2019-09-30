Darıca Belediyesi, yaptığı açıklamada son günlerde evleri dolaşarak belediye adına para toplanıldığı yönünde şikayetler geldiğini ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Belediyeden geldiğini iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz” dedi.
Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Darıca Belediyesi, evleri dolaşarak “belediyeden geliyoruz bağış topluyoruz yardım eder misiniz” diyerek para toplayan şebekeye karşı vatandaşları uyardı.