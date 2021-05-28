banner621
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Belediyesi’nden Emlak Vergisi Uyarısı

2021 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri, Darıca Belediyesi veznelerinden alınmaya devam ediyor. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

Darıca Belediyesi'nden Emlak Vergisi Uyarısı

28 Mayıs 2021 Cuma 16:37

Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süresi, 31 Mayıs’ta sona erecek.

ÖDEMELER İNTERNETTEN YAPILABİLİR

Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamaları istenirken vergilerin internet üzerinden online olarak da ödenebileceği belirtildi. Darıca Belediyesi de vatandaşlara çağrıda bulunarak “Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan internet aracılığıyla www.darica.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi belediye ana binası, Kültür Merkezi ve Zabıta müdürlüğü gibi noktalarda hizmet veren veznelerimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir” denildi.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, engelli muhtarın isteğini kırmadı Başkan Büyükakın, engelli muhtarın isteğini...
7 kişiyi rehin alan şüpheli tutuklandı 7 kişiyi rehin alan şüpheli tutuklandı
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Öğrenci Ailelerine Ziyaret Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Öğrenci...
Derince’deki Stadın Çimleri, Dilovası Batı Kavşağı’na Serildi Derince’deki Stadın Çimleri, Dilovası Batı Kavşağı’na...
Dilovası Tepecik Köyü'nde Üstyapı Çalışması Dilovası Tepecik Köyü'nde Üstyapı Çalışması
Gebze’de Pazar Denetimleri Gebze’de Pazar Denetimleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın, engelli muhtarın isteğini...
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’dan, bedensel engelinden dolayı vatandaşlara kaliteli ve daha...

Haberi Oku