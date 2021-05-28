Darıca Belediyesi’nden Emlak Vergisi Uyarısı

Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süresi, 31 Mayıs’ta sona erecek.

ÖDEMELER İNTERNETTEN YAPILABİLİR

Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamaları istenirken vergilerin internet üzerinden online olarak da ödenebileceği belirtildi. Darıca Belediyesi de vatandaşlara çağrıda bulunarak “Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan internet aracılığıyla www.darica.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi belediye ana binası, Kültür Merkezi ve Zabıta müdürlüğü gibi noktalarda hizmet veren veznelerimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir” denildi.









