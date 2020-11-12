Darıca Belediyesi’nden filyasyon ekiplerine araç desteği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Darıca Belediyesi, pandemi süreci boyunca sürdürdükleri örnek çalışmalarla da virüs ile mücadelede ön safta yer almaya devam ediyor. Darıca Belediyesi, virüsle mücadelede önemli bir görev üstlenen filyasyon ekiplerine her türlü desteği verirken yeni araçlar da filyasyon ekiplerine tahsis etti. Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşen teslim törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan ve filyasyon ekipleri katıldı. Törende Darıca Belediyesi araç filosunda bulunan 11 araç filyasyon çalışmalarında kullanılmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, araç desteği için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek “Ekiplerimiz 9 artı 3 şeklinde çalışıyorlar. 9 tane filyasyona çıkan ekibimiz var. 3 tane de numune ve ilaç dağıtımı ekibimiz var. Araç desteği ile birlikte şu an için filyasyon ekibimiz ilaçları ve numuneleri aynı gün ulaştıracak kapasiteye ulaştı. Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve ekibine araç desteği için teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek bu zor günlerden hep birlikte kurtulabiliriz” diye konuştu.

BIYIK: “TEDBİRLERE HEP BİRLİKTE UYALIM”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür ederek her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi ve şöyle konuştu: “Biz araç desteğinde bulunmuşuz çok önemi yok. Aslolan insanların kendi tedbirlerini alması. İnsanların kendisine dikkat etmesi gereken bir sürece girdik. Ulaş hocam ve ekibi çok zor bir işi üstlenmiş durumda. Biz Darıca Belediyesi olarak her zaman sağlıkçılarımızın yanındayız. Ama dediğim gibi insanların kendilerini daha fazla korumaya alması gerekiyor. Herkesin kendi tedbirini alması gerekiyor. Vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Kurallara hep birlikte uyarsak bu zor günleri hep birlikte atlatacağız.”











