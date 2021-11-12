DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL PROJE

Bıyık: ‘1 gün değil 365 gün yanınızdayız’ Darıca Belediyesi tarafından Down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen eğitim programına katılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri bizim için kıymetli. 1 gün değil 365 gün, her gün yanınızdayız. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.

Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla proje geliştirerek özel çocuklara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. İlki 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde gerçekleşen eğitim programının ikinci etabı da başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan proje ile Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde başlayan ikinci etap eğitiminin ilk gününe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık’la katılarak öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

BIYIK: “1 GÜN DEĞİL 365 GÜN YANINIZDAYIZ”

15 down sendromlu öğrencinin katıldığı eğitimde çocuklara gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla kulaklık ve frekans uygulaması cihazı dağıtılırken ilk etapta verilen eğitim sonrası gösterdikleri gelişime göre ikinci faza geçildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri bizim için kıymetli. 1 gün değil 365 gün, her gün yanınızdayız. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Avrupa Birliği standartlarına uygun bir projeyi başlattık. Ümidimiz, derdimiz sizlerin yanında olmak, çocuklarımızın hayatına bir şeyler katabilmek. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. Hayatın her anında sizlerin yanında olan bir Darıca Belediyesi var bunu bilin. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. İnşallah eğitim sonunda güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi.

HER ÇOCUĞA ÖZEL UYGULAMA

İlk etapta 24 gün süren eğitimde uzman eğitmenler ve psikologlar da süreci yakından takip ederek her çocuğun gelişimi titizlikle incelendi. Son yıllarda gelişen yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde müziğin beyinde yarattığı etkiden yola çıkılarak oluşturulan eğitim programı ile hazırlanan projede müzik ve konuşma seslerinden yola çıkılarak nörobilimsel bir altyapı oluşturuluyor. Hazırlanan dinleti programı ile çocukların gelişimine katkı sunulması amaçlanırken her çocuğa özel uygulanan program ile down sendromlu çocukların dil ve konuşma becerilerinden motor ve denge gelişimine dikkat ve odaklanma süreçlerinden sosyal iletişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak.













