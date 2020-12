DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSİYERLERİNE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sürpriz yaparak zoom üzerinden derse katıldı ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Eğitimi önemsiyor ve her zaman destek oluyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan olması nedeniyle bizler de üniversite hazırlık kursiylerlerimize destek olmak amacıyla zoom üzerinden canlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimize dershane ortamında eğitim vererek eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ben inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimiz sınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklar ve başarılı olacaklar” diye konuştu. Derste belediye başkanını karşılarında gören öğrenciler de şaşırdıklarını ifade ederek kendilerine destek olan ve bu imkanı veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.