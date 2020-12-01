banner558
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSİYERLERİNE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

Başkan Bıyık, Zoom üzerinden öğrencilerle buluştu Sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik uzaktan eğitim çalışması başlattı.

DARICA BELEDİYESİ'NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSİYERLERİNE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

01 Aralık 2020 Salı 15:34


 Zoom üzerinden canlı dersler eşliğinde derse giren öğrencilere sürpriz yapan ve derse konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi. 

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime de destek veriyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla üniversite hazırlık kursuna giden öğrencilere yönelik uzaktan eğitim çalışması başlatıldı.  


DERSLER CANLI OLARAK GERÇEKLEŞİYOR 

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Hazırlık Kurslarına koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge sonrası ara verilirken öğrencilerin mağdur olmaması için uzaktan eğitim çalışması başlatıldı. Zoom programı üzerinden canlı olarak düzenlenen derslerde öğrenciler uzman öğretmenlerle karşılıklı soru cevap yoluyla iletişim kurup derse katılabiliyor. Darıca Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kurslarına kayıtlı yaklaşık 130 öğrencinin katıldığı canlı dersler ile öğrenciler evlerinde dershane ortamında eğitim imkanı buluyor. 


BAŞKAN BIYIK DERSE KATILDI 

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sürpriz yaparak zoom üzerinden derse katıldı ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Eğitimi önemsiyor ve her zaman destek oluyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan olması nedeniyle bizler de üniversite hazırlık kursiylerlerimize destek olmak amacıyla zoom üzerinden canlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimize dershane ortamında eğitim vererek eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ben inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimiz sınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklar ve başarılı olacaklar” diye konuştu. Derste belediye başkanını karşılarında gören öğrenciler de şaşırdıklarını ifade ederek kendilerine destek olan ve bu imkanı veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. 





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Çayırova’da Aralık meclisi tamam Çayırova’da Aralık meclisi tamam
Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor
Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde
Ulaşımpark’ta nöbet değişimi Ulaşımpark’ta nöbet değişimi
Gebze yeni futbol sahasının kavuşucak Gebze yeni futbol sahasının kavuşucak
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai...

Haberi Oku