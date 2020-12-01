DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSİYERLERİNE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

Zoom üzerinden canlı dersler eşliğinde derse giren öğrencilere sürpriz yapan ve derse konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.
Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime de destek veriyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla üniversite hazırlık kursuna giden öğrencilere yönelik uzaktan eğitim çalışması başlatıldı.
DERSLER CANLI OLARAK GERÇEKLEŞİYOR
Darıca Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Hazırlık Kurslarına koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge sonrası ara verilirken öğrencilerin mağdur olmaması için uzaktan eğitim çalışması başlatıldı. Zoom programı üzerinden canlı olarak düzenlenen derslerde öğrenciler uzman öğretmenlerle karşılıklı soru cevap yoluyla iletişim kurup derse katılabiliyor. Darıca Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kurslarına kayıtlı yaklaşık 130 öğrencinin katıldığı canlı dersler ile öğrenciler evlerinde dershane ortamında eğitim imkanı buluyor.
BAŞKAN BIYIK DERSE KATILDI
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sürpriz yaparak zoom üzerinden derse katıldı ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman yanlarında olacağını söyledi. Eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Eğitimi önemsiyor ve her zaman destek oluyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan olması nedeniyle bizler de üniversite hazırlık kursiylerlerimize destek olmak amacıyla zoom üzerinden canlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimize dershane ortamında eğitim vererek eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ben inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimiz sınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklar ve başarılı olacaklar” diye konuştu. Derste belediye başkanını karşılarında gören öğrenciler de şaşırdıklarını ifade ederek kendilerine destek olan ve bu imkanı veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.