Darıca Belediyesi’nden vatandaşlara moral konseri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Darıca Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara üstü açık otobüsle moral konseri verdi.

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara destek vermek için üstü açık araçla moral konseri düzenledi. Darıca Belediyesi bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinden oluşan müzik grubu, üstü açık otobüs ile ilçe genelindeki cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara konser verdi. Cadde ve sokaklarda gezen kimi zaman da apartmanların önünde durarak konser veren müzisyenlere vatandaşlar cam ve balkonlarına çıkarak eşlik etti. Müziğin sesi ile pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşların kimi bayrak salladı kimi ise alkışlayarak göbek attı.

YAMAN VE BIYIK BİRLİKTE UĞURLADI

Seyyar konser aracı Darıca Belediyesi önünden hareket ederek şehir turuna başlarken AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlikte konser aracını uğurladı. Darıcalıların moral ve motivasyonunu yükseltmek için mobil konser düzenlediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Vefa Sosyal Destek ekibimiz ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi kişilerin temel ihtiyaçlarını gideriyor. Yine virüsü önleme çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün de sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlarımıza destek olmak adına ekiplerimizden oluşan müzik grubumuzla moral konseri düzenledik. Uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlarımıza kurallara uydukları için hem teşekkür etmek hem de destek olup moral vermek istedik. Ana caddeler ve ara sokaklardan geçen aracımız site ve apartman önlerinde de durarak vatandaşlarımıza konser verdi. Vatandaşlarımız da pencerelerine ve balkonlarına çıkarak eşlik ettiler. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa vatandaşlarımızın yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize” diye konuştu. Moral konserinin örnek bir uygulama olduğunu ifade eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da sıkıntılı günleri dayanışma içerisinde atlatacaklarını ifade ederek konser etkinliğinin birlik beraberliği pekiştireceğini söyledi.























