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Darıca Belediyesi’nden YKS'ye Girecek Öğrencilere Moral Yemeği

Darıca Belediyesi, hafta sonu gerçekleşecek olan YKS öncesi, üniversite hazırlık kursiyerleri için moral yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yemeğe katılarak öğrencilere sınav öncesi başarılar diledi.

Darıca Belediyesi'nden YKS'ye Girecek Öğrencilere Moral Yemeği

25 Haziran 2021 Cuma 13:33

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursları’nda eğitim gören öğrenciler, sınav öncesi stres atmak için yemekte bir araya geldi. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi. Sancaktepe sosyal tesislerinde düzenlenen etkinliğe belediyenin düzenlediği ücretsiz  üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER SINAV ÖNCESİ STRES ATTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen yemek programı sırasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrenciler de sınav öncesi kendilerini güzel bir ortamda ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek eğlenceli vakit geçirdiklerini belirttiler. Bir yıldır zorlu bir maratona hazırlandıklarını belirten gençler her zaman yanlarında olan ve destek veren Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

BIYIK: “GENÇLERE GÜVENİYORUM”

Yemek programını üniversite sınavı öncesi öğrencilere moral vermek ve stresten uzaklaştırmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu kaydetti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerini ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilere, üniversite sınavı öncesi moral yemeği düzenledik. Belediye olarak anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilere ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah hepinizden güzel haberler bekliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Emeği geçen öğretmenlerine ve ailelerine de teşekkür ediyorum" dedi.









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