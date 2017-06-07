Darıca Bilgi Evleri Zoru Başardı

Osmangazi Bilgi Evi öğrencisi Mustafa Öztürk, Mehmet Akif Bilgi Evi öğrencisi Şehriban Yükseldi, Nenehatun Bilgi Evi öğrencileri Kadir Çelik ve İrem Çiğinitaş ile Sıra söğütler Bilgi Evi öğrencisi Şeyda Çömlekçioğlu TEOG sınavlarında sorulan 120 sorunun tamamını bilerek Teog sınavlarında Türkiye’de dereceye girdiler.

KARABACAK ÖDÜLLENDİRDİ

Türkiye Geneli TEOG sınavında derece yapan öğrencileri makamında kabul ederek bisikletle ödüllendiren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, öğrencileri tebrik etti.

Darıca Belediyesi bünyesinde dokuz ayrı mahallede yaklaşık 15.000 öğrenciye ücretsiz olarak hizmet veren Bilgi Evlerinin hem aileleri önemli bir maddi yükten kurtardığını hem de çocukların gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade eden Başkan Karabacak, “açıldığı günden itibaren her geçen gün artan öğrenci sayısı ile bilgi evlerimiz adeta eğitim üssü haline geldi. Dersanelerin kapatılmasının ardından oluşan boşluğu doldurma ve aileleri önemli bir yükten kurtarma adına güzel işlere imza attık. Eğitimin yanı sıra bilgi evlerimizde yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz. TEOG sınavlarında önemli bir başarı elde eden siz değerli öğrencilerimizi, öğretmenlerinizi ve ailelerinizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.” diyerek sözlerini tamamladı.