Darıca Çalıştaya Ev Sahipliği Yapıyor

TRT Avaz’ın düzenlediği “Strateji Çalıştayı” Darıca ilçesinde düzenleniyor. 5-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen çalıştaya TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda akademisyende katılıyor.

İki gün sürecek olan çalıştayın açılışına katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çalıştayda kısa bir selamlama konuşması yaparken, “böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. TRT Avazın düzenlediği Strateji Çalıştayı’nda Ülkemizin önde gelen akademisyenlerini ilçemizde ağırladığımız ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin geleceğinin masaya yatırıldığı bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlçemize hoş geldiniz sefa geldiniz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Başkan Karabacak program öncesi TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Ünlü Tarihçi Prof. Dr.İlber Ortaylı ile bir süre sohbet ederek Darıca ile ilgili bilgiler aktardı.