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Darıca Çelikoğlu Caddesi’nde Asfalt Yama Çalışması

Darıca Sırasöğütler Mahallesi’ndeki Çelikoğlu Caddesi’nin alt yapı nedeni ile bozulan kısımları, tam kapanma döneminde Büyükşehir ekipleri tarafından asfalt yamalar ile onarılıyor

Darıca Çelikoğlu Caddesi'nde Asfalt Yama Çalışması

04 Mayıs 2021 Salı 11:00

Virüs salgınının artmasıyla tam kapanma sürecinde olan vatandaşlarımız, özellikle hafta sonu olması ile büyük oranda evlerinde kalarak bulaş riskini en aza indiriyor. Vatandaşların evde olması sonucunda trafiğin azalmasını fırsat bilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin birçok noktasında asfaltlama, asfalt yama gibi yol işlerini hummalı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sırasöğütler Mahallesi’ndeki Çelikoğlu Caddesi’nde alt yapı çalışması sonrası yol onarımı yapılıyor.

 

CADDENİN BOZULAN KISIMLARINA ASFALT YAMA

Çelikoğlu Caddesi, Darıca ilçesinde önemli bir güzergah üzerinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde caddede alt yapı çalışması gerçekleşmiş, bu nedenle yolda bozulmalar olmuştu. Kapanma dönemini fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda asfalt yama çalışması yaparak yol konforunu arttırdı.





 





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