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Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde Sona Doğru

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde sona yaklaşılıyor.

Darıca Cengiz Topel Caddesi'nde Sona Doğru

29 Aralık 2020 Salı 15:16

 Gebze ile Darıca arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak ve yoğun trafik yükünü hafifletecek olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Kuzey taraftaki tüm imalatları bitiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz haftalarda güney kısımdaki imalatlara başlamıştı. Güney kısmın asfaltı serilirken çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Cadde, çalışmalar tamamlandığında 5 şerit halinde hizmet verecek.

 

İKİNCİ KISIMDA KALDIRIM İMALATLARI YAPILIYOR

Proje kapsamında caddeyi kuzey ve güney olmak üzere iki kısımda yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeye 3 bin 50 ton PMT ve bin 400 ton binder asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışma dahilinde şuan kaldırım imalatları yapılırken orta refüjdeki kaldırım imalatları önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Elektrik altyapı imalatlarının da devam ettiği caddeye, bahar aylarında son kat asfalt olan aşınma tabakası da serilecek.

 

İSTASYON CADDESİ’NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

İstasyon Caddesi, Gebze ile Darıca ilçesi arasında vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergâhında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve vatandaşların daha hızlı seyahat etmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak Darıca Cengiz Topel Caddesi’ni yenileyerek genişletiyor. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlar da kullanabilecek.







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