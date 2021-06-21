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Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde Yol Çizgileri Çizildi

Genişletilip modern bir hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunulan Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde, yol çizgileri çizildi

Darıca Cengiz Topel Caddesi'nde Yol Çizgileri Çizildi

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:50

 


Darıca Cengiz Topel Caddesi’ne son dokunuş

 

İlkbahar ve yaz aylarında yoğun bir üstyapı çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tamamlanan cadde ve sokakların şimdi de yol çizgilerini çiziyor. Bu kapsamda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Darıca Cengiz Topel Caddesi’nde yol çizgileri çizildi.

 

MODERN BİR CADDE HALİNE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Darıca ilçesinde yoğun bir şekilde kullanılan Cengiz Topel Caddesi’ndeki çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Yapılan alt ve üstyapı çalışmaları ile modern bir hale getirilen cadde, genişletilerek 5 şeritli hale getirildi. Son kat asfalt serimi ile yol konforu sağlanan caddenin yol çizgileri çizildi.

 

İSTASYON CADDESİ’NİN YÜKÜ HAFİFLEDİ

İstasyon Caddesi, Gebze ile Darıca ilçesi arasında vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergâhında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve vatandaşların daha hızlı seyahat etmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak Darıca Cengiz Topel Caddesi’ni yenileyerek genişletti.

 













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