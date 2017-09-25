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Darıca Cirit Şölenine Hazırlanıyor

Darıca Belediyesi hafta sonu düzenleyeceği Cirit Şöleni ile Ata sporumuz olan Cirit sporunu yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Darıca Cirit Şölenine Hazırlanıyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:44

30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 15:00’da yapılacak olan Cirit Şöleni Piri Reis Mahallesi Hayvanat Bahçesi yanındaki Cirit alanında yapılacak.

GELENEKLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Hafta sonu düzenlenecek olan Cirit Şöleni’ne tüm bölge halkını davet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ”Ata sporumuz olan cirit sporunu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına düzenlediğimiz Cirit Şölenlerimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Değişik kültürleri tanımak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına yaptığımız bu tür etkinlikler halkımız arasındaki birlik ve beraberliğin de artmasına vesile oluyor. Tüm bölge halkımızı hafta sonu düzenleyeceğimiz etkinlikte aramızda görmek istiyoruz.” diyerek herkesi şölene davet etti.

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