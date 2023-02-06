Darıca deprem bölgesi için seferber oldu

Darıca Belediyesi, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yardım kampanyası başlattı. Bölgeye iş makineleri gönderen Darıca Belediyesi ayrıca depremzedeler için de Darıca Kaymakamlığı ve Kızılay ile birlikte deprem bölgesine yardım tırı gönderecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Kızılay Darıca Şubesi ile birlikte adeta seferberlik ilan ederek yardım kampanyası başlattı. AFAD koordinesinde deprem bölgesine iş makineleri gönderen Darıca Belediyesi ayrıca Darıca Kaymakamlığı ve Kızılay Darıca Şubesi ile de işbirliğinde bölgeye yardım tırı gönderiyor.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Depremin ardından yaraları hep birlikte sarmak amacıyla depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu malzemeler yardım tırı ile bölgeye ulaştırılacak. Vatandaşların da yardımda bulunma talepleri sonrası harekete geçen Darıca Belediyesi, toplanacak ürünleri tırlara yükleyerek deprem bölgesine ulaştıracak. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların kışlık giyecek, bot, eldiven, bere mont, battaniye, çocuk bezi ve bebek maması gibi ürünleri 7 Şubat 2023 Salı günü saat 15.00’a kadar Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’ne ulaştırabilecekleri belirtildi. Öte yandan depremzedeler için acil kan ihtiyacı olması nedeniyle Kızılay ile kan bağışı kampanyası da düzenleneceği açıklandı. Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada kan vermek isteyen vatandaşların 7 Şubat Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulunabilecekleri belirtildi.

BIYIK: “YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da toplanan yardımları inceleyerek bilgi aldı ve vatandaşlara çağrıda bulundu. Depremin yaralarını birlikte saracaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bizler de üzerimize ne düşüyorsa yapmak için çalışıyoruz. İş makinelerimizi deprem bölgesine gönderdik. Depremzedeler için kan bağışı ve yardım kampanyası başlattık. Bizleri arayan ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Adnan Menderes Kültür Merkezi’mize yardım malzemelerini ulaştırabilirler. Toplanan yardımları hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” diye konuştu.