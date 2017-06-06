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Darıca Dünya Çevre Haftasında Yürüdü

Darıca’da Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü ile ilçedeki okullardan öğrencilerin katıldığı Çevre Haftası Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Darıca Dünya Çevre Haftasında Yürüdü

06 Haziran 2017 Salı 15:46

Darıca Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, Darıca sahilde son bulan Çevre Haftası Yürüyüşü’ne Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve diğer protokol üyeleri ile öğrenciler katıldılar.

Öğrencilerin açtığı pankartlar ve çevre ile ilgili sloganlar eşliğinde son bulan yürüyüşe ilçe halkı da alkışlarla destek verdiler. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşün ardından Başkan Karabacak kısa bir selamlama konuşma yaparak yürüyüşe katılan herkese çevreye olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

GELECEK NESİLLERE TEMİZ ÇEVRE BIRAKALIM

 Başkan Karabacak konuşmasında gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın herkesin asli görevi olduğuna vurgu yaparak, “yerel yönetimler olarak siz gençlerimize bırakabileceğimiz en önemli değer temiz bir çevredir. Çünkü dengesi bozulmuş, güzellikleri yok olmuş bir çevre demek insanlığın sonu demektir. Yerel yönetimler olarak çevrenin korunması adına önemli adımlar atıyoruz. Uygulamaya koyduğumuz geri dönüşüm projelerinin yanı sıra değişik periyotlar halinde okullarımızda düzenlediğimiz çevre ile ilgili konferanslar ve halkımıza dağıttığımız broşürlerle özellikle gençlerimizin çevreye olan duyarlılığın artırılmasına çaba gösteriyoruz. Bu anlamlı günde çevreye olan duyarlılıklarından dolayı yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ediyorum “ diyerek konuşmasını tamamladı.

 Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise konuşmasında Çevre Haftası’nın önemine değinerek, duyarlı her vatandaşın çevreye sahip çıkması gerektiği üzerinde durdu. Öğrencilerin Çevre Haftası ile ilgili okudukları şiirlerin ardından folklör gösterileri yapıldı. Çevre Haftası ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerle program sona erdi.

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