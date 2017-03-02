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Darıca Emniyeti’ne 3 yeni araç!

Darıca Emniyeti’ne 3 yeni araç!

Darıca Emniyeti'ne 3 yeni araç!

02 Mart 2017 Perşembe 09:47

Darıca Emniyet, Asayiş, Trafik Yaşatma ve Dayanışma Derneği Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile 3 adet ekip aracını teslim etti. Darıca Emniyet, Asayiş, Trafik Yaşatma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hakan Hocaoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarında kullanmasına yönelik 3 adet ekip otosunu İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan nezaretinde kuruma teslim etti. Dernek bünyesinde bugüne kadar bir katkı projesi üreten Hocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri son olarak teslim edilen ekip otoları ile kurumdaki önemli bir açığı kapattılar.

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Darıca Emniyeti’ne 3 Yeni Araç!
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