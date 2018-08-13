Darıca Finali İdo İle Yaptı

Bu yıl 10. düzenlenen ve ülkemizin en uzun soluklu festivallerinden olan Darıca Belediyesi Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında finali Türk Pop müziğinin sevilen ismi İdo Tatlıses yaptı. Darıca sahilinde gerçekleşen final gecesine binlerce vatandaş akın etti.







01 Temmuz 2018 Pazar günü 39 derneğin katılımıyla başlayan, 15 Temmuz Programı ve final gecesiyle birlikte 41 gün süren 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Final Gecesinde on binlerce kişi Darıca sahilde gönüllerince eğlenirken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tarafından program düzenleyen dernek başkanlarına teşekkür edilerek birer plaket takdim edildi. 41 gün süren ve her gece farklı bir şehrin kültürünün tanıtıldığı festivalin final gecesinde ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve Cihan Akboğa en güzel parçalarını Darıcalılar için seslendirdi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye ilçe protokolünün yanı sıra, binlerce vatandaş akın etti. Cihan Akboğa tarafından verilen konserle başlayan gecede, Darıca Sahili’ni dolduran on binlerce vatandaş, şarkılara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdular.



41 GÜN BOYUNCA TÜM GÜZELLİKLERİ YAŞADIK



Başkan Karabacak final programında yaptığı konuşmasında etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Karabacak, “41 gün boyunca ülkemizin dört bir yanından Darıca’ya gelerek, bir sevgi mozaiği oluşturan, ülkemizin bütün güzelliklerini yaşayan ve yaşatan, kültürüne, örfüne, gelenek ve göreneklerine, sahip çıkan, ülkemizde bir marka haline gelen, güzel ülkemin güzel insanları final gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.



2007 YILINDA 7 DERNEKLE BAŞLADI



Başkan Karabacak ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerine imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “2007 yılında 7 dernekle başlayıp,10 yılda ülkemizin bütün güzelliklerini yaşama ve yaşatma şansını yakaladığımız ve bu yıl 10.düzenlediğimiz Darıca Belediyesi Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında ilçemizde sevginin, kardeşliğin, dostluğun ve muhabbetin oluşmasına, kent bilinci oluşmasına vesile olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizin bütün zenginliklerini bir araya topladığımız Şehirler ve kültürler kaynaşması programımızda, farklı kültürlerin kaynaşmasına zemin oluşturduk ve bizi bir araya getirecek bu ortak mirasımızı paylaşma adına bir olduk birlik olduk. Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan, Tek Bayrak diyerek 41 gün boyunca değişik yörelerden, milletvekili, belediye başkanı, kaymakam ve şehirlerin diğer protokol üyeleri başta olmak üzere yüzbinlerce insanı ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizler bu güzel etkinliği her yıl nasıl daha ileriye götürürüz, bunun çalışmasını yapıyor, her yıl kendimizi yenileme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM



Bu güzel etkinlikte birlikte çalıştığımız dernek başkanlarına ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum, emek verdik, emek verdiniz ve geldiğimiz noktada Şehirler ve Kültürler Kaynaşması yazılı ve görsel basının yakından takip ettiği ve tüm Türkiye tarafından tanınan bir proje haline geldi. Ben buradan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının görsel ve yazılı medyadan halkımıza ulaşmasını sağlayan bütün basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.41 gün boyunca bizlerle birlikte olan başta Sayın Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz ve emniyet mensuplarımız, muhtarlarımız, protokol üyelerimiz ve tabi ki dernek başkanlarımız ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ben bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Gecemizin Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.



İDO TATLISES HAYRANLARINI COŞTURDU



