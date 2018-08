Darıca Finali İdo İle Yaptı

01 Temmuz 2018 Pazar günü 39 derneğin katılımıyla başlayan, 15 Temmuz Programı ve final gecesiyle birlikte 41 gün süren 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Final Gecesinde on binlerce kişi Darıca sahilde gönüllerince eğlenirken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tarafından program düzenleyen dernek başkanlarına teşekkür edilerek birer plaket takdim edildi. 41 gün süren ve her gece farklı bir şehrin kültürünün tanıtıldığı festivalin final gecesinde ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve Cihan Akboğa en güzel parçalarını Darıcalılar için seslendirdi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye ilçe protokolünün yanı sıra, binlerce vatandaş akın etti. Cihan Akboğa tarafından verilen konserle başlayan gecede, Darıca Sahili’ni dolduran on binlerce vatandaş, şarkılara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdular.