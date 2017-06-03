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Darıca Gençlerbirliği genel kurulu

Darıca Gençlerbirliği genel kurulu yarın yapılacak.

Darıca Gençlerbirliği genel kurulu

03 Haziran 2017 Cumartesi 11:52

Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geçen sezon play-off kapısından dönerek 2. ligi kaçırdıklarını belirterek, ancak yeni sezonda hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Hedeflerinin bu yıl play-off oynamadan şampiyon olmak olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Yeni arkadaşlarla Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’ın da destekleriyle yeniden yola çıkıyoruz. Bu son senemiz olacak artık hatalara yer yok. Hedefimiz 3. lig bataklığından kurtularak 2. lige çıkmak. Ancak bu o kadar da kolay değil 5-6 milyon liralık bütçeyi oluşturmak kolay değil bunun için herkes elini taşın altına koyacak. Mazeretimiz yok hep birlikte el ele vererek bu takımı borçsuz bir şekilde şampiyon olarak 2. lige çıkaracağız."

Öztürk, yeni sezonda takımın başına teknik direktör olarak Gürses Kılıç’ı getirdiklerini belirterek, "Takımdaki 7 futbolcu ile yollarımızı ayırdık. Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor ancak takımımızın kemik kadrosunun yüzde 90'ını kalıyor. Çok iddialı bir takımla yeni sezona başlayacağız." ifadesini kullandı.


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