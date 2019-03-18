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"Darıca Gençlerbirliği'nin yanındayız"

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde Darıca Gençlerbirliği taraftarları ve mahalleli gençlerle bir araya geldi. Bıyık, kulübe her zaman destek olacaklarını söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:41

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya devam ediyor. Darıca’da sıkılmadık el kalmayacak şekilde yoğun bir tempoda çalışan ve herkesle sıcak ilişkiler kuran Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde Darıca Gençlerbirliği taraftarları ve mahalleli gençlerle çay sohbeti gerçekleştirdi. Oldukça yoğun katılımın olduğu ve yaklaşık 200 kişilik genç grubun yer aldığı buluşmada Bıyık, gençlere yönelik projelerini anlatarak gençlerin de taleplerini dinledi.

“EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ”

Gençlere yönelik birçok proje hazırladıklarını anlatarak destek isteyen Bıyık, Darıca Gençlerbirliği’nin içinde bulunduğu durumu hak etmediğini de ifade ederek göreve geldikten sonra Darıca Gençlerbirliği’ne her zaman destek olacaklarının sözünü verdi. Bıyık, “Darıca Gençlerbirliği’nin içinde bulunduğu durum bizi de çok üzüyor. Yaklaşık 85 yıllık bir çınar olan Darıca Gençlerbirliği’ne her zaman destek olacağız.

“GEREKLİ ALTYAPIYI SAĞLAYACAĞIZ”

Ben Darıca Gençlerbirliği’nde daha çok bizim bölgemizdeki gençlerin forma giymesinden yanayım. Darıca Gençlerbirliği şampiyon olacaksa da bizim çocuklarımızla olsun. Bunun için gerekli altyapıyı sağlamak için çalışacağız. Belediye başkanı olduktan sonra Nenehatun’daki amatör sahayı yeniden düzenleyeceğiz. Oraya güzel bir spor kompleksi yapacağız. Amatör kulüplerimizin daha iyi şartlarda spor yapmaları için çalışacağız” dedi.  Darıca Gençlerbirliği Taraftarları Bıyık’a  forma hediye ederek destek verdi.

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